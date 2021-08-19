Александр Зверев уверенно вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати

Пятая ракетка мира немец Александр Зверев уверенно вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), который продлится до 22 августа.

В матче третьего круга Зверев (3) в двух сетах обыграл представителя Аргентины Гидо Пелью со счётом 6:2, 6:3. Встреча продлилась 1 час 13 минут. Зверев 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету аргентинца – 3 эйса и 1 двойная ошибка.

За право выйти в четвертьфинал Зверев сразится с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) – Диего Шварцман (Аргентина).

Призовой фонд турнира в Цинциннати составил более $ 3,7 млн. Его прошлогодним победителем является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, который отказался защищать титул. Соревнования также пропускают другие представители «Большой тройки» — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.