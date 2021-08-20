Стало известно, кто поборется с Медведевым за выход в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати

Определился соперник первой ракетки России Даниила Медведева в четвертьфинале турнира серии «Мастерс», который проходит в Цинциннати (США). Им стал испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста (13). В матче третьего круга он в двух сетах обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача (12) со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:3).

Поединок продлился 2 часа 13 минут. Карреньо-Буста 7 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 12. На счету Хуркача – 14 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Призовой фонд турнира в Цинциннати составил более $ 3,7 млн. Его прошлогодним победителем является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, который отказался защищать титул. Соревнования также пропускают другие представители «Большой тройки» — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.