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Стало известно, кто поборется с Медведевым за выход в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати

Стало известно, кто поборется с Медведевым за выход в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати
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Определился соперник первой ракетки России Даниила Медведева в четвертьфинале турнира серии «Мастерс», который проходит в Цинциннати (США). Им стал испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста (13). В матче третьего круга он в двух сетах обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача (12) со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:3).

Поединок продлился 2 часа 13 минут. Карреньо-Буста 7 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 12. На счету Хуркача – 14 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Призовой фонд турнира в Цинциннати составил более $ 3,7 млн. Его прошлогодним победителем является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, который отказался защищать титул. Соревнования также пропускают другие представители «Большой тройки» — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.

Цинциннати (м). 3-й круг
19 августа 2021, четверг. 22:05 МСК
Хуберт Хуркач
12
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 3  
7 8 		7 7  
         
Пабло Карреньо-Буста
13
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
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