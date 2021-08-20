Стало известно, кто поборется с Медведевым за выход в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати

Определился соперник первой ракетки России Даниила Медведева в четвертьфинале турнира серии «Мастерс», который проходит в Цинциннати (США). Им стал испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста (13). В матче третьего круга он в двух сетах обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача (12) со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:3).
Поединок продлился 2 часа 13 минут. Карреньо-Буста 7 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 12. На счету Хуркача – 14 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
Призовой фонд турнира в Цинциннати составил более $ 3,7 млн. Его прошлогодним победителем является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, который отказался защищать титул. Соревнования также пропускают другие представители «Большой тройки» — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.
|1
|2
|3
|
|6 3
|
|7 7
- 20 августа 2021
-
00:52
-
00:23
- 19 августа 2021
-
23:57
-
23:36
-
23:17
-
22:43
-
22:19
-
21:34
-
20:45
-
19:05
-
18:36
-
17:32
-
17:00
-
15:59
-
14:56
-
12:59
-
12:33
-
11:56
-
11:39
-
10:58
-
10:34
-
09:57
-
09:23
-
08:53
-
08:45
-
03:18
-
03:00
-
02:04
-
00:52
-
00:17
- 18 августа 2021
-
22:51
-
22:30
-
21:31
-
20:47
-
20:35