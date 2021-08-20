Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина не сумела пробиться в 1/4 финала турнира «Мастерс» в Цинциннати

Елена Рыбакина не сумела пробиться в 1/4 финала турнира «Мастерс» в Цинциннати
Комментарии

В Цинциннати (США) на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер» состоялся матч третьего круга турнира «Мастерс» между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и испанкой Паулой Бадосой. Встреча завершилась победой Бадосы в двух сетах – 6:2, 7:6. Продолжительность игры составила 1 час 26 минут.

На счету у Рыбакиной 8 подач навылет, 4 двойные ошибки и ни единой попытки брейк-пойнта. У её оппонентки – 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 40% реализованных брейк-пойнтов (2 из 5).

Цинциннати (ж). 3-й круг
20 августа 2021, пятница. 02:20 МСК
Елена Рыбакина
19
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 5  
6 		7 7  
         
Паула Бадоса
31
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Следующей соперницей для Паулы Бадосы станет чешская теннисистка Каролина Плишкова, обыгравшая американку Джессику Пегулу (6:4, 7:6).

Цинциннати (ж). 3-й круг
20 августа 2021, пятница. 00:35 МСК
Каролина Плишкова
6
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
4 		6 5  
         
Джессика Пегула
30
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Без сенсаций прошёл матч и другой представительницы Чехии – Петры Квитовой, которая за 1 час и 3 минуты разобралась с Онс Жабер из Туниса (6:1, 6:2).

Цинциннати (ж). 3-й круг
20 августа 2021, пятница. 00:15 МСК
Петра Квитова
12
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		2  
         
Онс Жабер
22
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

Напомним, турнир в Цинциннати пройдёт с 16 по 22 августа. Его призовой фонд составляет $ 2,1 млн. Действующим победителем женского одиночного разряда является белорусская теннисистка Виктория Азаренко.

Новость по теме
Азаренко потерпела разгромное поражение от Барти в третьем круге турнира в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021