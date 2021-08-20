Елена Рыбакина не сумела пробиться в 1/4 финала турнира «Мастерс» в Цинциннати

В Цинциннати (США) на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер» состоялся матч третьего круга турнира «Мастерс» между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и испанкой Паулой Бадосой. Встреча завершилась победой Бадосы в двух сетах – 6:2, 7:6. Продолжительность игры составила 1 час 26 минут.
На счету у Рыбакиной 8 подач навылет, 4 двойные ошибки и ни единой попытки брейк-пойнта. У её оппонентки – 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 40% реализованных брейк-пойнтов (2 из 5).
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Следующей соперницей для Паулы Бадосы станет чешская теннисистка Каролина Плишкова, обыгравшая американку Джессику Пегулу (6:4, 7:6).
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Без сенсаций прошёл матч и другой представительницы Чехии – Петры Квитовой, которая за 1 час и 3 минуты разобралась с Онс Жабер из Туниса (6:1, 6:2).
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Напомним, турнир в Цинциннати пройдёт с 16 по 22 августа. Его призовой фонд составляет $ 2,1 млн. Действующим победителем женского одиночного разряда является белорусская теннисистка Виктория Азаренко.
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