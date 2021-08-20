Кудерметова и Рыбакина уступили во 2-м круге парного турнира в Цинциннати

Россиянка Вероника Кудерметова в паре с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной уступила во втором круге парного разряда на турнире в Цинциннати.
В двух сетах они проиграли американке Николь Меличар и представительнице Нидерландов Деми Схурс со счётом 6:4, 6:4.
Ранее в индивидуальном турнире Кудерметова потерпела поражение от Петры Квитовой из Чехии во втором раунде соревнований. Счёт встречи 6:2, 6:4 в пользу Квитовой. Поединок продлился 1 час 21 минуту. Кудерметова 6 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету Квитовой — 10 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
Действующей победительницей турнира в Цинциннати является белоруска Виктория Азаренко. Призовой фонд текущих соревнований составил $ 2,1 млн.
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