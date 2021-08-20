Андрей Рублёв: Монфис бегал невероятно быстро
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Седьмая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В третьем круге он победил представителя Франции Гаэля Монфиса со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).
«Это было невероятно тяжело. На корте ощущалась сильная влажность. Гаэль бегал невероятно быстро. В матче с ним просто невозможно проводить короткие розыгрыши. Если будешь просто пытаться выполнять сильные удары, то в большинстве случаев станешь допускать ошибки, и матч закончится за полчаса. Так что торопиться не надо, нужно держать мяч в розыгрышах и ждать нужного момента», — приводит слова Рублёва официальный сайт тура.
За выход в полуфинал Андрей поспорит с французом Бенуа Пэром.
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