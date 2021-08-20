Зверев — об условиях в Цинциннати: я высокий парень, мне важно, как высоко отскакивает мяч

Пятая ракетка мира, немец Александр Зверев, вышедший в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), прокомментировал условия на соревновании.
«Это самый быстрый корт, на котором я играл за весь год. В первом матче я немного боролся с ритмом и темпом, но это устраивает меня с подачей и силой, которой я обладаю. Сегодня я чувствовал себя хорошо на таком корте. Для меня важнее, как высоко отскакивает мяч, а не скорость отскока. Может быть, поэтому мне труднее на травяных кортах больше, чем на других поверхностях. Я высокий парень, и мне нужна высота. Вот почему я выиграл три турнира серии „Мастерс“ на грунте и вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции в этом году. Я также добился успеха на харде», — приводит слова Зверева АТР.
В матче третьего круга Зверев (3) в двух сетах обыграл представителя Аргентины Гидо Пелью со счётом 6:2, 6:3. За право выйти в полуфинал Зверев сразится с Каспером Руудом из Норвегии.
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