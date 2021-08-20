Тайхман — о победе над Осакой: я не почувствовала, что Наоми намного лучше меня сегодня

Швейцарская теннисистка Хиль Белен Тайхман прокомментировала выход в четвертьфинал турнира серии WTA-1000 в Цинциннати (США). В третьем круге Тайхман обыграла японку Наоми Осаку со счётом 3:6, 6:3, 6:3.

«Я знала, что Наоми очень трудный противник. Она чемпионка „Большого шлема“. Я аутсайдер, так что… Мой план состоял в том, чтобы просто играть в свою игру. Я очень хорошо двигаюсь, меняю всё, что могу — направление, высоту, всё, — и я думаю, что она действительно чувствовала себя не очень комфортно из-за этого. Также я очень хорошо подавала.

Я начала на самом деле очень плохо. Я совершала невынужденные ошибки. Поэтому после первого сета я подумала: «Хорошо, я плохо начала, но на самом деле я близка к ней». Но я действительно не чувствовала, что она намного лучше меня сегодня, прямо сейчас. Я проявила эту уверенность во втором сете. Я подумала: «Надо хорошо подавать, и я получу свои шансы», и сломила её. Я очень довольна этой победой. У меня был очень тяжёлый год, много-много травм. Но я чувствовала, что у меня хороший уровень, и я рада, что сейчас всё получается", — приводит слова Тайхман WTA.

В четвертьфинале Хиль Белен Тайхман будет противостоять её соотечественница Белинда Бенчич, которая оказалась сильнее представительницы Чехии Каролины Муховой. Мухова снялась с матча при счёте 7:5, 2:1 в пользу Бенчич.