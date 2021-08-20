Тайхман — в преддверии матча с Бенчич: встреча будет непростой, но я готова к ней

Швейцарская теннисистка Хиль Белен Тайхман, обыгравшая в третьем круге турнира серии WTA-1000 в Цинциннати (США) японку Наоми Осаку, поделилась ожиданиями от матча со своей соотечественницей Белиндой Бенчич.

«Белинда была потрясающей на Олимпиаде в Токио (Бенчич завоевала золотую медаль в одиночном разряде и серебряную — в паре с Викторией Голубич. — Прим. «Чемпионата»), так же как и Виктория. Я очень близка с ними обеими и звонила им сразу после матчей. Я просто очень, очень рада за швейцарский женский теннис. Нам это действительно нужно. Мы очень хорошие теннисистки, и мы это доказываем. На самом деле это идеально. Это было прекрасно.

Встреча будет непростой, но я к этому готова. Буду просто наслаждаться матчем. Очевидно, что я надеюсь и хочу победить, но в любом случае будет много эмоций», — приводит слова Тайхман WTA.