Рафаэль Надаль досрочно завершил сезон

Испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал заявление в своём "инстаграме" о том, что текущий сезон для него закончен.

«Хочу сообщить, что, к сожалению, я должен закончить сезон 2021 года. Честно говоря, я уже год страдаю из-за моей ноги, и мне нужно время на восстановление. После того, как я поговорил с командой и семьёй, было принято это решение. Думаю, что это хороший способ, чтобы попытаться восстановиться после травмы.

Это был год, когда я пропустил такие важные для меня турниры, как Уимблдон, Олимпиада, Открытый чемпионат США и многие другие события. С учётом того, что в течение последнего года у меня не было возможности тренироваться, готовиться и соревноваться так, как мне действительно нравится, я пришёл к выводу, что мне нужно время, чтобы восстановиться.

Я провёл сезон не так, как мы все хотели бы, и пришло время искать другой тип лечения, чтобы решить эту проблему и иметь возможность продолжать мою карьеру. Я делаю всё возможное, чтобы восстановить наилучшую форму, продолжать соревноваться за то, что действительно мотивирует меня. Я убеждён, что с восстановлением стопы это может быть достигнуто. Я приложу все усилия, чтобы сделать это.

Заранее благодарю за поддержку, понимание и вашу любовь, которые очень важны, особенно в сложные времена, подобные этим. Я обещаю, что буду работать усердно, чтобы попытаться продолжать наслаждаться этим видом спорта», — сказал Надаль в видеообращении в «инстаграме».