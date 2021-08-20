Лариса Савченко: Осака решила стать Гретой Тунберг от тенниса? С чем она борется?

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в паре и миксте Лариса Савченко поделилась мнением о поведении Наоми Осаки, которое вызвано психическими проблемами японки.

«Если уж ты вляпался в большой теннис и добился мировых высот, то будь готов к правилам игры. У любого спортсмена порой случаются страшные срывы по разным поводам. Я помню жуткую историю с Новаком Джоковичем, когда он перестал играть, доверился какому-то странному специалисту, но члены команды и семья сумели вернуть его обратно. С Осакой ситуация подобная — её могло увести в сторону чьё-то влияние, может, бойфренда-рэпера. Членам команды Наоми нужно сделать всё, чтобы вернуть её в русло. Хотя я не думаю, что психологическая ситуация у неё настолько тяжёлая, так не бывает. Просто нужно перевернуть эту страницу и идти дальше.



Наоми имеет японские корни, хоть и живёт почти всю жизнь в Америке. Я видела, как она общается с мамой, это чисто японское. Думаю, она очень хорошая девочка, и, может быть, это её качество как раз и продавливается системой. Но то, что она сделала на «Ролан Гаррос», когда просто отказалась идти на пресс-конференцию, это, видимо, от того, что Осака не поняла, где находится, по-моему.

Зачем страдать прилюдно? Берёшь с собой два-три человека, уезжаешь в горы и страдаешь там. Сиди там месяц, разбирайся в себе, потом возвращайся. Кто-то уезжал в горы для этого, кто-то бродил по Нью-Йорку, каждый ищет свои варианты, но не такие, какие нашла Наоми. Если ей настолько тяжело, её команда должна ей помочь.



Во время «Ролан Гаррос» многие люди так яростно ей сочувствовали. Ребят, вы о чём? До неё давно существовал теннисный мир и правила поведения в нём. Мир существует и сейчас, и будет после неё. Люди спокойно разбираются со своими проблемами, а не трубят о них на весь мир, привлекая к себе больше внимания. Или она решила стать Гретой Тунберг от тенниса? Я не понимаю, с чем она борется. Предупреди ты организаторов турнира после своего матча, что сильно устала, отсиди не полчаса на пресс-конференции, а 10 минут, все будут согласны. Все через это проходили. Никто тебя насильно там держать не станет. Какие такие вопросы могут так сильно ранить? Как ты сыграла? Почему проиграла? И что в этом такого?



Возможно, бешеные деньги, которые она зарабатывает, меняют психику. Может быть, появляется некоторая распущенность и вседозволенность. Я не берусь судить об этом», — приводит слова Савченко «Рейтинг Букмекеров».