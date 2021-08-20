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Барти обыграла Крейчикову в двух сетах и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати

Барти обыграла Крейчикову в двух сетах и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати
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Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В матче четвертьфинала Барти (1) одержала уверенную победу над чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой (10). Встреча продлилась 1 час 11 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4. Австралийская теннисистка сделала 7 эйсов и 2 двойные ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 8. Чешка реализовала единственный брейк-пойнт и тоже совершила 2 двойные ошибки.

5 июля на Уимблдоне Барти уже обыгрывала Крейчикову — 2:0 (7:5, 6:3).

За право выйти в финал Цинциннати Барти сразится с победительницей матча Анжелика Кербер (Германия) — Петра Квитова (Чехия).

Призовой фонд соревнований в Цинциннати составил $ 2 114 989.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
20 августа 2021, пятница. 18:10 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Барбора Крейчикова
10
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
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