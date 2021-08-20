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Медведев легко прошёл в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати. Он встретится с Рублёвым

Медведев легко прошёл в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати. Он встретится с Рублёвым
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), который будет завершён за неделю до старта US Open.

В матче четвертьфинала Медведев (2) в двух сетах разгромил представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту (13) со счётом 6:1, 6:1. Встреча продлилась 54 минуты. Медведев совершил 9 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и успешно использовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Карреньо-Бусты 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В полуфинале «Мастерса» Медведева ожидает дерби с Андреем Рублёвым.

Напомним, 16 августа Медведев завоевал титул на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада), где в финале обыграл американца Райлли Опелку. Это его 12-й титул в карьере и третий в сезоне-2021. Ранее в этом году Даниил побеждал на соревнованиях на Мальорке и в Марселе.

Цинциннати (м). 1/4 финала
20 августа 2021, пятница. 22:10 МСК
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		1  
         
Пабло Карреньо-Буста
13
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
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