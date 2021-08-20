Медведев легко прошёл в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати. Он встретится с Рублёвым

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), который будет завершён за неделю до старта US Open.
В матче четвертьфинала Медведев (2) в двух сетах разгромил представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту (13) со счётом 6:1, 6:1. Встреча продлилась 54 минуты. Медведев совершил 9 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и успешно использовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Карреньо-Бусты 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В полуфинале «Мастерса» Медведева ожидает дерби с Андреем Рублёвым.
Напомним, 16 августа Медведев завоевал титул на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада), где в финале обыграл американца Райлли Опелку. Это его 12-й титул в карьере и третий в сезоне-2021. Ранее в этом году Даниил побеждал на соревнованиях на Мальорке и в Марселе.
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
- 20 августа 2021
-
23:17
-
21:56
-
21:46
-
21:15
-
20:01
-
17:07
-
13:20
-
12:59
-
12:37
-
11:54
-
11:18
-
10:47
-
10:26
-
08:56
-
08:35
-
08:25
-
07:02
-
04:18
-
03:54
-
00:52
-
00:23
- 19 августа 2021
-
23:57
-
23:36
-
23:17
-
22:43
-
22:19
-
21:34
-
20:45
-
19:05
-
18:36
-
17:32
-
17:00
-
15:59
-
14:56
-
12:59