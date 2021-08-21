Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча с Рублёвым на турнире в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал предстоящий матч с соотечественником Андреем Рублёвым в полуфинале турнира в Цинциннати.
«Когда играешь с Андреем, это очень напряженно. Он отлично играет с момента возобновления сезона, только взлёты, так что это будет отличный матч. Конечно, я хочу быть на высоте», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.
В четвертьфинале Рублёв одолел француза Бэнуа Пэра, а Медведев победил испанца Пабло Карреньо-Бусту. Полуфинальный матч между Рублёвым и Медведевым состоится 21 августа. Ориентировочное время начала матча – 17:00 мск.
Напомним, 16 августа Медведев завоевал титул на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада), где в финале обыграл американца Райлли Опелку. Это его 12-й титул в карьере и третий в сезоне-2021. Ранее в этом году Даниил побеждал на соревнованиях на Мальорке и в Марселе.
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