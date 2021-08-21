Тайхманн после победы над Осакой обыграла Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати

12-я ракетка мира, швейцарка Белинда Бенчин проиграла соотечественнице, 76-й ракетке мира Хиль Белен Тайхманн в четвертьфинале турнира в Цинциннати со счётом 3:6, 2:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. За это время Бенчич сделала 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из 5 попыток. На счету Тайхманн 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
Отметим, на предыдущей стадии турнира Тайхманн обыграла вторую ракетку мира Наоми Осаку.
За выход в финал турнира Тайхманн поспорит с победительницей пары Каролина Плишкова (Чехия) – Паула Бадоса (Испания).
Турнир в Цинциннати проходит с 16 по 22 августа. Его призовой фонд составляет $ 2,1 млн. Действующим победителем женского одиночного разряда является белорусская теннисистка Виктория Азаренко.
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