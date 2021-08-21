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Тайхманн после победы над Осакой обыграла Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати

Тайхманн после победы над Осакой обыграла Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати
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12-я ракетка мира, швейцарка Белинда Бенчин проиграла соотечественнице, 76-й ракетке мира Хиль Белен Тайхманн в четвертьфинале турнира в Цинциннати со счётом 3:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. За это время Бенчич сделала 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из 5 попыток. На счету Тайхманн 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

Отметим, на предыдущей стадии турнира Тайхманн обыграла вторую ракетку мира Наоми Осаку.
За выход в финал турнира Тайхманн поспорит с победительницей пары Каролина Плишкова (Чехия) – Паула Бадоса (Испания).

Турнир в Цинциннати проходит с 16 по 22 августа. Его призовой фонд составляет $ 2,1 млн. Действующим победителем женского одиночного разряда является белорусская теннисистка Виктория Азаренко.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
21 августа 2021, суббота. 02:10 МСК
Белинда Бенчич
11
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Хиль Белен Тайхман
65
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
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