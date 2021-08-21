Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира в Цинциннати. В четвертьфинале турнира он обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:2, 5:7, 6:1.

Продолжительность встречи составила 2 час 8 минут. За это время грек сделал 6 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнта. На счету канадца 10 эйсов и 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В полуфинале Циципас встретится с победителем пары Александр Зверев (Германия) – Кевин Рууд (Норвегия).

В другом полуфинале россиянин Даниил Медведев сыграет с соотечественником Андреем Рублёвым.

Призовой фонд турнира в Цинциннати составил более $ 3 млн. Его прошлогодним победителем является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, который отказался защищать титул. Соревнования также пропускают другие представители «Большой тройки» — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.