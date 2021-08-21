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Зверев сыграет с Циципасом в полуфинале турнира в Цинциннати

Зверев сыграет с Циципасом в полуфинале турнира в Цинциннати
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Немецкий теннисист Александр Зверев стал последним полуфиналистом турнира в Цинциннати. На стадии четвертьфинала он одолел норвежца Кевина Рууда со счётом 6:1, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту. На счету немца 6 подач навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. Рууд, в свою очередь, сделал 2 эйса и реализовал 1 брейк-пойнт из 1.
За выход в финал Зверев сыграет с представителем Греции Стефаносом Циципасом.

В другом полуфинале россиянин Даниил Медведев сыграет с соотечественником Андреем Рублёвым.

Призовой фонд турнира в Цинциннати составил более $ 3 млн. Его прошлогодним победителем является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, который отказался защищать титул. Соревнования также пропускают другие представители «Большой тройки» — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.

Цинциннати (м). 1/4 финала
21 августа 2021, суббота. 03:45 МСК
Каспер Рууд
11
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3  
6 		6  
         
Александр Зверев
5
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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