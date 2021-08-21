Плишкова вышла в полуфинал турнира в Цинциннати после отказа от продолжения игры от Бадосы

В Цинциннати (США) на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Центральный корт» состоялся матч 1/4 финала теннисного турнира категории WTA 1000 между 29-летней шестой ракеткой мира из Чехии Каролины Плишковой и 23-летней представительницей Испании Паулой Бадосой, занимающей 31-е место в рейтинге.
Встреча завершилась победой Плишковой после отказа от продолжения матча со стороны Бадосы во втором сете, в котором она уступала 0:2. Первый сет Плишкова выиграла со счётом 7:5.
Соперницей Каролины Плишковой по полуфиналу станет швейцарская теннисистка Хиль Белен Тайхман (65-е место рейтинга), которая ранее выбила Наоми Осаку и Белинду Бенчич.
Напомним, турнир в Цинциннати проходит с 16 по 22 августа. Его призовой фонд составляет $ 2,1 млн. Прошлогодней победительницей в женском одиночном разряде является белорусская теннисистка Виктория Азаренко.
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