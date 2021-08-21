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Тарпищев: Медведев — фаворит в полуфинале с Рублёвым. Даня очень уверен в себе

Тарпищев: Медведев — фаворит в полуфинале с Рублёвым. Даня очень уверен в себе
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал свой прогноз на полуфинальный матч «Мастерса» в Цинциннати, в котором встретятся россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

«Даня набрал форму. Надо удерживать её до конца US Open. Максимально доминировал над Бустой. Рублёв же играл очень неровно. Когда соперник адаптируется к его игре, а у Андрея не летит подача, то у противника появляются шансы.

Думаю, Рублёв сейчас играет все ещё на переутомлении. Надо восстановиться до US Open, пока усталость чувствуется. А Даня на ходу. Очень уверен в себе. Здесь главное сохранить физику, потому что если говорить о главных соперниках: Звереве и Циципасе, то у них как раз большое значение имеет психика. Они зачастую допускают качели в уровне игры. Фаворит в полуфинале сегодня, конечно, Даня», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сегодня, 21 августа, Даниил Медведев поборется с Андреем Рублёвым за выход в финал «Мастерса» в Цинциннати.

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