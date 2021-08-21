Тарпищев: Медведев — фаворит в полуфинале с Рублёвым. Даня очень уверен в себе

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал свой прогноз на полуфинальный матч «Мастерса» в Цинциннати, в котором встретятся россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.
«Даня набрал форму. Надо удерживать её до конца US Open. Максимально доминировал над Бустой. Рублёв же играл очень неровно. Когда соперник адаптируется к его игре, а у Андрея не летит подача, то у противника появляются шансы.
Думаю, Рублёв сейчас играет все ещё на переутомлении. Надо восстановиться до US Open, пока усталость чувствуется. А Даня на ходу. Очень уверен в себе. Здесь главное сохранить физику, потому что если говорить о главных соперниках: Звереве и Циципасе, то у них как раз большое значение имеет психика. Они зачастую допускают качели в уровне игры. Фаворит в полуфинале сегодня, конечно, Даня», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, сегодня, 21 августа, Даниил Медведев поборется с Андреем Рублёвым за выход в финал «Мастерса» в Цинциннати.
- 21 августа 2021
-
13:11
-
12:45
-
12:38
-
11:54
-
06:20
-
04:53
-
04:24
-
03:43
-
02:57
-
01:23
-
00:48
- 20 августа 2021
-
23:17
-
21:56
-
21:46
-
21:15
-
20:01
-
17:07
-
13:20
-
12:59
-
12:37
-
11:54
-
11:18
-
10:47
-
10:26
-
08:56
-
08:35
-
08:25
-
07:02
-
04:18
-
03:54
-
00:52
-
00:23
- 19 августа 2021
-
23:57
-
23:36
-
23:17