Правительство Греции о словах Циципаса о вакцинации: он не обладает достаточными знаниями
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Официальный представитель правительства Греции Яннис Ойкономоу прокомментировал слова теннисиста Стефаноса Циципаса по поводу вакцинации от коронавируса.
«Стефанос Циципас – прекрасный спортсмен, его спортивные навыки и вклад в развитие спорта в стране не подлежат сомнению. Однако сейчас речь идет о его способности оценить необходимость вакцинации и степень проверенности вакцины. И он не обладает достаточными знаниями и образованием, чтобы иметь мнение по этому вопросу», — цитирует Ойкономоу Reuters.
Напомним, ранее Циципас заявил, что не видит причин, по которым молодым людям нужно делать прививки. Спортсмен добавил, что имеет недостаточно информации о вакцине, поэтому пока не хочет прививаться.
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