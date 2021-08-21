Зверев прокомментировал предстоящий полуфинал «Мастерса» с Циципасом

Пятая ракетка мира Александр Зверев перед полуфинальным матчем «Мастерса» в Цинциннати со Стефаносом Циципасом рассказал, что с нетерпением ждёт встречи с греческим теннисистом.

«Матчи точно не будут легче тех, что я уже сыграл. Думаю, Стефанос сейчас находится в невероятной форме, он с нетерпением ждёт возможности показать себя в этом матче, потому что совсем скоро начнётся US Open. Мы оба должны сыграть в свой лучший теннис, поэтому я думаю, что матч будет очень зрелищным.

Когда ты в полуфинале «Мастерса», ты показываешь свою лучшую игру. Я просто чувствую, что когда я играю в своих лучших кондициях, то могу обыграть абсолютно любого теннисиста. Вероятно, Стефанос так же думает про себя. Завтра победит лучший на корте», — цитирует Зверева ATP Tour.

Зверев и Циципас встретятся в полуфинале турнира в Цинциннати завтра, 22 августа. Они сойдутся в девятый раз в карьере.

Напомним, немецкий теннисист Александр Зверев стал последним полуфиналистом турнира в Цинциннати. На стадии четвертьфинала он одолел норвежца Каспера Рууда со счётом 6:1, 6:3.

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