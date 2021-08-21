Медведев — о US Open: если я сыграю против Джоковича, то точно в финале

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал предстоящий US Open. Он считает, что главным фаворитом турнира является Новак Джокович. Однако Даниил заявил, что серьёзно настроен на победу.

«Несомненно, Новак будет фаворитом на US Open. Сейчас он выигрывает почти все крупные турниры, зарабатывая очки, набирая опыт и форму. Он делает это в самый подходящий момент.



Он должен будет чувствовать давление в Нью-Йорке, но я думаю, ему это нравится, потому что он психологически не ломается, как другие. Если я встречусь с Новаком в Нью-Йорке, будет здорово, потому что это точно будет в финале. Я буду стараться изо всех сил. Если мне удастся сохранить тот уровень, на котором я играю сейчас, у меня есть хорошие шансы пройти далеко.

Однажды вы можете чувствовать себя не так хорошо, как обычно. Вы получите соперника, который сыграет лучший матч в своей жизни, и всё пойдёт совершенно не по вашему сценарию.

Тем не менее, в сетке можно попасть на хорошего соперника, с которым, например, вам нравится играть. Всё дело в мелких деталях. Я просто хочу прекрасно играть. Если в Нью-Йорке всё будет хорошо, я смогу дойти до финала и выиграть титул. Впрочем, как это бывает и на любом другом турнире», — цитирует Медведева Tennis World USA.

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