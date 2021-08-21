Тайхман — о победе над Бенчич: мы обнялись до матча, обнялись после матча. Она моя подруга

Швейцарская теннисистка Хиль Белен Тайхман прокомментировала выход в четвертьфинал турнира серии WTA-1000 в Цинциннати (США). В четвертьфинальном матче она обыграла соотечественницу Белинду Бенчич со счётом 6:3, 6:2.

«Я с самого начала отлично себя чувствовала. Хорошо подавала, входила с коротких мячей, отлично защищалась, грамотно двигалась. В целом у меня всё получалось.

Мы с Белиндой обнялись до матча, обнялись после матча. Мы знаем, что на корте – работа, и подруга превращается в соперницу. У нее такой же настрой», — цитирует швейцарскую теннисистку WTA Tennis.

Соперницей Хиль Белен Тайхман по полуфиналу станет чешская теннисистка Каролина Плишкова (6-е место рейтинга), которая ранее выбила испанку Паолу Бадосу.

Напомним, турнир в Цинциннати проходит с 16 по 22 августа. Его призовой фонд составляет $ 2,1 млн. Прошлогодней победительницей в женском одиночном разряде является белорусская теннисистка Виктория Азаренко.

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