В полуфинале «Мастерса» в Цинциннати встретятся первые четыре «сеяных» теннисиста турнира
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После того, как Александр Зверев (Германия) одолел Каспера Рууда (Норвегия) и вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинцинатти, в сетке турнира остались лишь первые четыре «сеяных» игрока. Среди них, помимо немца: Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Андрей Рублёв.
Последний раз такое случалось 12 лет назад, когда «большая четвёрка» в составе Роджера Федерера (Швейцария), Рафаэля Надаля (Испания), Энди Маррея (Великобритания) и Новака Джоковича (Сербия) дошла до полуфинала.
Напомним, в первом полуфинале встретятся россияне Медведев и Рублёв. Место в финале во второй паре оспорят Циципас и Зверев.
Призовой фонд всего турнира составил $ 3 028 140. Участие в соревнованиях приняли 56 спортсменов. Финальная встреча состоится в воскресенье, 22 августа.
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