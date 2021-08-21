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Эшли Барти стала первой финалисткой турнира в Цинцинатти

Эшли Барти стала первой финалисткой турнира в Цинцинатти
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Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти обыграла Анжелику Кербер из Германии в полуфинале турнира в Цинцинатти со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут.

На счету Барти 12 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. Кербер однажды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 2 брейка при 4 брейк-пойнтах.

В финальной встрече австралийка сыграет с победителем пары Каролина Плишкова (Чехия) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария).

Всего участие в соревнованиях приняли 56 теннисисток. Лучший результат среди россиянок продемонстрировали Вероника Кудерметова и Вера Звонарёва, которые добрались до третьего круга. Призовой фонд турнира составил $ 2 114 989. Действующим победителем является Виктория Азаренко (Беларусь).

Цинциннати (ж). 1/2 финала
21 августа 2021, суббота. 18:05 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
2 		5  
         
Анжелика Кербер
21
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
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