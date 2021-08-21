Эшли Барти стала первой финалисткой турнира в Цинцинатти

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти обыграла Анжелику Кербер из Германии в полуфинале турнира в Цинцинатти со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут.

На счету Барти 12 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. Кербер однажды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 2 брейка при 4 брейк-пойнтах.

В финальной встрече австралийка сыграет с победителем пары Каролина Плишкова (Чехия) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария).

Всего участие в соревнованиях приняли 56 теннисисток. Лучший результат среди россиянок продемонстрировали Вероника Кудерметова и Вера Звонарёва, которые добрались до третьего круга. Призовой фонд турнира составил $ 2 114 989. Действующим победителем является Виктория Азаренко (Беларусь).