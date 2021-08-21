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Эшли Барти: Анжелика Кербер — одна из лучших соперниц в мире

Эшли Барти: Анжелика Кербер — одна из лучших соперниц в мире
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Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала свою победу в матче с немкой Анжеликой Кербер в полуфинале турнира в Цинцинатти.

«Анжелика никогда не бывает слабой. Даже в некоторые дни, когда она не показывает свой лучший теннис, она борется, сражается и находит возможности цепляться за все розыгрыши. Она одна из лучших соперниц в мире. Кербер знает, как играть большие турниры, знает, как играть большие матчи.

Анжелика действительно стала прежней. Она уверена в себе, агрессивна, вновь быстро двигается по корту и находит сложные удары, не позволяя тебе диктовать ход игры. В этом и заключается сложность игры с Энджи — нужно действовать по тонкой грани, не давя слишком сильно, но и не злоупотреблять защитой», — цитирует Барти официальный сайт WTA.

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