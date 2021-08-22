Рублёв — Медведев: обзор русского полуфинала турнира в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл соотечественника Даниила Медведева в полуфинале турнира в Цинциннати со счётом 2:6, 6:3, 6:3.

В финале турнира Рублёв встретится с победителем пары Александр Зверев (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).

Для Андрея Рублёва это первая победа в матчах с Даниилом Медведевым. Ранее теннисисты встречались пять раз, и ни в одном из матчей Рублёв не выиграл даже одного сета.

Призовой фонд турнира в Цинциннати составил более $ 3 млн. Его прошлогодним победителем является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, который отказался защищать титул. Соревнования также пропускают другие представители «Большой тройки» — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.