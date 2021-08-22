Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв — Медведев: обзор русского полуфинала турнира в Цинциннати

Рублёв — Медведев: обзор русского полуфинала турнира в Цинциннати
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл соотечественника Даниила Медведева в полуфинале турнира в Цинциннати со счётом 2:6, 6:3, 6:3.

В финале турнира Рублёв встретится с победителем пары Александр Зверев (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).

Для Андрея Рублёва это первая победа в матчах с Даниилом Медведевым. Ранее теннисисты встречались пять раз, и ни в одном из матчей Рублёв не выиграл даже одного сета.

Призовой фонд турнира в Цинциннати составил более $ 3 млн. Его прошлогодним победителем является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, который отказался защищать титул. Соревнования также пропускают другие представители «Большой тройки» — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.

Андрей Рублёв победил в русском полуфинале, а Медведев чуть не сломал телекамеру и руку Андрей Рублёв победил в русском полуфинале, а Медведев чуть не сломал телекамеру и руку
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021