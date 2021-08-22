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Зверев обвинил Циципаса в получении подсказок по телефону от отца во время перерыва

Зверев обвинил Циципаса в получении подсказок по телефону от отца во время перерыва
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В эти минуты проходит полуфинальный матч турнира в Цинциннати, в котором немец Александр Зверев встречается с представителем Греции Стефаносом Циципасом.

По ходу матча Зверев остался недоволен действиями грека. Немец рассердился, что Циципас во время перерыва отсутствовал почти 10 минут и обвинил соперника в том, что он получает подсказки по телефону от своего отца.

«Он взял свою сумку и всё, что в ней. Его отец всё время говорит по телефону. В Париже было то же самое, и так будет на каждом турнире, в котором он играет», — приводит слова Зверева журналист Квентин Мойнет в своём «твиттере».

Победитель матча Зверев – Циципас в финале турнира встретится с россиянином Андреем Рублёвым, который в своём полуфинальном матче одолел соотечественника Даниила Медведева.

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