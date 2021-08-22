Зверев прокомментировал победу над Циципасом в полуфинале турнира в Цинциннати

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход в финал турнира в Цинциннати. Напомним, в полуфинале он победил грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).

«Это большое соперничество, в нём много огня и эмоций. Перед Открытым чемпионатом США мы не хотели ничего давать друг другу, что и показал матч. Это была великая битва, и последние матчи, которые мы играли, были такими», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

Зверев в финале турнира встретится с россиянином Андреем Рублёвым, который в своём полуфинальном матче одолел соотечественника Даниила Медведева.

Призовой фонд турнира в Цинциннати составил более $ 3 млн. Его прошлогодним победителем является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, который отказался защищать титул.