Стосур и Шуай стали победительницами парного разряда в Цинциннати

Австралийка Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай в финале турнира в Цинциннати в парном разряде обыграли представительницу Канады Габриэлу Дабровски и теннисистку из Бразилии Луизу Стефани.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:3. Победительницы сделали три эйса и совершили пять двойных ошибок, а также реализовали четыре брейк-пойнта из 11.

Для 37-летней Стосур это 27-я победа на турнирах WTA в парном разряде, у Шуай это девятый титул. Напомним, также пара вместе одержала победу на Australian Open в 2019 году.

Ранее на турнире в мужском одиночном разряде немец Александр Зверев стал финалистом турнира в Цинциннати. На стадии полуфинала он обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4). Зверев в финале турнира встретится с россиянином Андреем Рублёвым, который в своём полуфинальном матче одолел соотечественника Даниила Медведева.