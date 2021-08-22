Стосур и Шуай стали победительницами парного разряда в Цинциннати

Австралийка Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай в финале турнира в Цинциннати в парном разряде обыграли представительницу Канады Габриэлу Дабровски и теннисистку из Бразилии Луизу Стефани.
Матч завершился со счетом 7:5, 6:3. Победительницы сделали три эйса и совершили пять двойных ошибок, а также реализовали четыре брейк-пойнта из 11.
Для 37-летней Стосур это 27-я победа на турнирах WTA в парном разряде, у Шуай это девятый титул. Напомним, также пара вместе одержала победу на Australian Open в 2019 году.
Ранее на турнире в мужском одиночном разряде немец Александр Зверев стал финалистом турнира в Цинциннати. На стадии полуфинала он обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4). Зверев в финале турнира встретится с россиянином Андреем Рублёвым, который в своём полуфинальном матче одолел соотечественника Даниила Медведева.
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