Зверев — о финале «Мастерса» в Цинциннати: Рублёв — один из моих лучших друзей

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход в финал турнира в Цинциннати. Напомним, в полуфинале он победил грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).
«После того, как меня стошнило, мне стало намного легче играть. И после того, как я отыграл первый брейк, я подумал, что у меня есть шансы.
С подачи у него не летели неберущиеся мячи, я всё время был в розыгрышах, но проигрывал их, потому что мне не хватало энергии. Так что я начал играть агрессивнее – в духе того, как делал против Новака в Токио. Рад, что всё получилось.
Надеюсь, это только начало соперничества со Стефаносом. Мы провели девять матчей, и все они были очень важными – финалы, полуфинал «Ролан Гаррос», сейчас был очень важный матч «Мастерса». Надеюсь, мы продолжим и дальше бороться за большие титулы.
Может быть, я и фаворит финала в Цинциннати, но в финалах простых соперников не бывает. К тому же Андрей играл невероятно, победил Медведева, который сейчас находится в потрясающей форме.
С нетерпением жду матча с одним из своих лучших друзей. Рад, что мы вместе проделали такой большой путь. Будет интересно», — приводит слова Зверева Tennis TV.
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