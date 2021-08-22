Рублёв прокомментировал столкновение Медведева с камерой

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал столкновение своего соотечественника Даниила Медведева с камерой в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати. Ранее Рублёв обыграл Медведева в двух сетах впервые в карьере и сумел пробиться в финал турнира.

«Тяжёлая ситуация. Когда бегаешь далеко за задней линией, можно врезаться во что-нибудь: в судью или в стоящий стул. В этот раз получилось так, что Даниил столкнулся с камерой. Конечно, это может быть очень опасно, столкновение может привести к негативным последствиям», — цитирует Рублёва официальный сайт ATP.

Напомним, во время полуфинальной встречи «Мастерса» в Цинциннати с Андреем Рублёвым вторая ракетка мира Даниил Медведев врезался в телекамеру и получил повреждение. Эпизод произошёл во втором сете во время одного из розыгрышей третьего гейма.

Медведев пообещал засудить организаторов турнира и сказал, что сломает камеру, если проиграет матч.

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