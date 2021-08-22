Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв прокомментировал столкновение Медведева с камерой

Рублёв прокомментировал столкновение Медведева с камерой
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал столкновение своего соотечественника Даниила Медведева с камерой в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати. Ранее Рублёв обыграл Медведева в двух сетах впервые в карьере и сумел пробиться в финал турнира.

«Тяжёлая ситуация. Когда бегаешь далеко за задней линией, можно врезаться во что-нибудь: в судью или в стоящий стул. В этот раз получилось так, что Даниил столкнулся с камерой. Конечно, это может быть очень опасно, столкновение может привести к негативным последствиям», — цитирует Рублёва официальный сайт ATP.

Напомним, во время полуфинальной встречи «Мастерса» в Цинциннати с Андреем Рублёвым вторая ракетка мира Даниил Медведев врезался в телекамеру и получил повреждение. Эпизод произошёл во втором сете во время одного из розыгрышей третьего гейма.

Медведев пообещал засудить организаторов турнира и сказал, что сломает камеру, если проиграет матч.

Новость по теме
«Я вас засужу». Медведев столкнулся с телекамерой во время игры с Рублёвым
Новость по теме
Рублёв впервые за карьеру обыграл Медведева и вышел в финал турнира в Цинциннати
Андрей Рублёв победил в русском полуфинале, а Медведев чуть не сломал телекамеру и руку Андрей Рублёв победил в русском полуфинале, а Медведев чуть не сломал телекамеру и руку
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021