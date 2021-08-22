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Тренер Надаля: состояние Рафаэля долгое время было не лучшим

Тренер Надаля: состояние Рафаэля долгое время было не лучшим
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Карлос Мойя, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, прокомментировал состояние своего подопечного. Мойя сообщил, что спортсмен долгое время не чувствовал себя хорошо и его худшие опасения оправдались.

«Надаль в течение долгого времени не чувствовал себя хорошо. Это правда, что на грунте дискомфорт минимален, но на харде боли усиливаются и становятся нестерпимыми. Мои худшие опасение подтвердились, так как о проблемах Рафаэля было известно гораздо раньше. К сожалению, Надаля мы не увидим до конца года», — приводит слова Мойи We Love Tennis.

Последним турниром, с которого решил сняться испанец, стал «Мастерс» в Цинциннати (США).

Напомним, ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал заявление в своём «инстаграме», что текущий сезон для него закончен.

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