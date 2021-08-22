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Американский журналист раскритиковал Даниила Медведева за инцидент с камерой в Цинциннати

Американский журналист раскритиковал Даниила Медведева за инцидент с камерой в Цинциннати
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Американский журналист Саймон Камберс раскритиковал поведение второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) с Андреем Рублёвым. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:3 в пользу Рублёва.

Напомним, в одном из розыгрышей второго сета Медведев жёстко столкнулся с камерой на корте и повредил руку, он грозился разбить камеру в случае поражения. Через некоторое время россиянин подошёл к камере и пнул в её объектив.

«Надеюсь, Даниил заплатит за любой причинённый ущерб в Цинциннати. Почти уверен, что ему будет немного стыдно (по крайней мере, должно быть). Это возмутительно», — написал Камберс в своём «твиттере».

Один из пользователей отметил, что камера могла серьёзно травмировать Медведева. «Что ж, мне пришлось посмотреть на это ещё раз. Но Медведев действительно играет далеко позади задней линии, так что не уверен, что это вина турнира. Но я всё же проверю», — ответил на комментарий Камберс.

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