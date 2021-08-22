Тарпищев прокомментировал поражение Медведева от Рублёва в полуфинале турнира в Цинциннати

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Даниила Медведева от Андрея Рублёва в российском полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (США).

«Первые полтора сета Медведев уверенно вёл игру — всё шло к быстрой победе. Даня продолжал нагнетать скорость полёта мяча, но к этой скорости адаптировался Рублёв. Андрей попал в ритм своей игры: в обмене ударов стал превосходить соперника и, как следствие, за счёт моторности смог переломить игру. Если брать отрезок с середины второго сета и до конца игры — это лучший матч Рублёва, который я видел.

Даня и Андрей — игроки мировой десятки: класс игры между ними не такой уж большой. То, что Рублёв показал лучшую игру во второй половине… Во многом этому способствовал Медведев: у него были варианты победить ещё во втором сете, когда он несколько раз мог брейкануть, но удача была на стороне Андрея. Если брать класс игры, то оба выглядели очень хорошо. Ничего удивительного в победе Рублёва нет. Если Медведев чуть выше классом, то это не значит, что он всё время должен побеждать», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.