Тарпищев раскритиковал установку камеры на корте в полуфинале «Мастерса»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал столкновение Даниила Медведева с камерой в полуфинальном матче «Мастерса» в Цинциннати (США).
«Что касается инцидента с камерой, конечно, это психологический стресс. Это произошло как раз в тот период, когда надо было додавливать. Всё же он отвлёкся и затратил много нервной энергии. То, что камера стоит на корте — это нонсенс. Если Медведев говорит, что несколько раз просил убрать камеру, а его никто не послушал… Это нарушение правил. Она же реально мешает, потому что, если Рублёв играет ближе к сетке, то Даня играет далеко за задней линией. Естественно, она ему помешала», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, в одном из розыгрышей второго сета Медведев жёстко столкнулся с камерой на корте и травмировался, он грозился разбить её в случае поражения. Через некоторое время россиянин подошёл к камере и пнул в её объектив.
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