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Тарпищев рассказал, за счёт чего Рублёв может обыграть Зверева в финале «Мастерса» в США

Тарпищев рассказал, за счёт чего Рублёв может обыграть Зверева в финале «Мастерса» в США
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, при помощи чего россиянин Андрей Рублёв может обыграть Александра Зверева в финале «Мастерса» в Цинциннати (США).

«Надо учесть, что Зверев на ходу — он выиграл Олимпийские игры. Хотя Андрей тоже выиграл Олимпиаду, но в миксте… У Зверева есть преимущество, так как он лучше подаёт. Андрею нужно держать свою подачу, но для этого надо подавать ровно: в процентном отношении по исполнению первой подачи преимущество у Зверева.

Конечно, мы хотим, чтобы Андрей одержал победу. Если Рублёв будет держать подачу, а не сразу же отпустит соперника, то варианты будут: по игре на задней линии он точно не уступает Саше», — сказал глава Федерации тенниса России в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, Андрей Рублёв в полуфинальном матче турнира в Цинциннати впервые за карьеру обыграл Даниила Медведева и вышел в финал, в котором встретится с немецким теннисистом Александром Зверевым.

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