Елена Веснина не сыграет на US Open — 2021

Российская теннисистка Елена Веснина сообщила в «Инстаграме», что не выступит на грядущем US Open – 2021 ни в одном из разрядов.
«Мои планы изменились. К сожалению, я не собираюсь играть в Нью-Йорке. У меня всё ещё есть проблемы с левым плечом и травмой ахилла, которую я получила в Токио. Соответственно, мне понадобится больше времени на восстановление, чем мне бы хотелось. Надеюсь скоро всех вас увидеть», — написала Веснина в «сториз» своего «инстаграма».
US Open – 2021 пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Ранее стало известно, что организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.
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