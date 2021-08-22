Арина Соболенко станет второй ракеткой мира несмотря на неудачное выступление в Цинциннати

Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые станет второй ракеткой мира несмотря на неудачное выступление на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Третья сеяная Соболенко покинула турнир на стадии второго круга, в трёх сетах проиграв испанке Пауле Бадосе со счётом 7:5, 2:6, 6:7 (4:7).
23-летняя Соболенко отодвинула на третью позицию японку Наоми Осаку, которая потеряла рейтинговые очки в Цинциннати, так как не защитила прошлогодний результат. В 2020 году Наоми дошла до финала, в 2021-м – не сумела преодолеть третий круг, вследствие чего у неё сгорело 480 очков.
Арина Соболенко – победительница 10 турниров на уровне WTA, два из которых она выиграла в текущем сезоне – соревнования WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) и WTA-1000 в Мадриде (Испания).
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