Тайхман прокомментировала выход в крупнейший финал в своей карьере
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Швейцарская теннисистка Хиль Белен Тайхман прокомментировала выход в самый крупный финал в своей карьере. Ранее швейцарская теннисистка обыграла Каролину Плишкову в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Цинциннати со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты.
«Я много работала над разными сторонами своей игры. Много работала над психологией, над физической подготовкой, потому что у меня были травмы. И сейчас всё это приносит результат.
Я буду андердогом. Это логично – против Эшли Барти все будут андердогом. Она будет смотреть видео с моих матчей, готовиться. Мне тоже нужно будет получше её изучить», – цитирует Тайхман WTA Tennis.
В финале Хиль Белен Тайхман сыграет с первой ракеткой мира Эшли Барти из Австралии.
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