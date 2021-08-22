Определились соперницы россиянок на турнире WTA-250 в Кливленде

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-250, который пройдёт в Кливленде (США) в преддверии старта US Open – 2021, с 22 по 28 августа.

Возглавила посев турнира россиянка Дарья Касаткина, на старте соревнований она сразится с Каей Юван из Словении. Под вторым номером посева сыграет представительница Эстонии Анетт Контавейт, её соперницей в первом круге стала американка Лорен Дэвис.

Помимо Касаткиной, в Кливленде выступят Екатерина Александрова (3), Вера Звонарёва, Людмила Самсонова и Анна Блинкова. Александрова в первом круге сыграет с Ириной Бегу из Румынии, соперница Звонарёвой определится позднее, Самсонова поборется с американкой Бетани Маттек-Сэндс, Блинкова – с Хиль Белен Тайхман из Швейцарии.

Призовой фонд турнира в Кливленде составил $ 300 тыс.