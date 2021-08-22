Прошла жеребьёвка турнира в Чикаго-1, где сыграют Элина Свитолина и Винус Уильямс

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Чикаго-1 (США), который состоится в преддверии старта Открытого чемпионата США — 2021, с 23 по 30 августа.

Возглавила посев турнира шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина, её соперница определится по итогам квалификации. Ранее с соревнований снялась вторая сеяная итальянка Камила Джорджи.

В основную сетку соревнований попала россиянка Варвара Грачёва, в матче первого круга она сыграет с четвёртой сеяной Тамарой Зиданшек из Словении.

Отметим, что уайлд-кард от организаторов получила семикратная победительница турниров «Большого шлема», 41-летняя американка Винус Уильямс. На старте она сразится с представительницей китайского Тайбэя Се Шувэй.

Призовой фонд турнира в Чикаго составил более $ 235 тыс.