Бывшая пятая ракетка мира Гантухова раскритиковала Осаку за бойкотирование СМИ

Бывшая пятая ракетка мира Даниэла Гантухова раскритиковала японку Наоми Осаку за отказ от общения со СМИ.

«Я бы сказала, что это немного неуважительно по отношению к организаторам, особенно в наши дни, когда мы знаем, сколько времени нужно, чтобы провести любое мероприятие после того, что произошло за последние два года. Меньшее из того, что вы можете сделать как профессиональный спортсмен в любом виде спорта — явиться на пресс-конференцию.

Полчаса или час говорить о том, что вы только что сделали, о спорте, который вы любите, — это не заниматься чем-то сложным вроде ракетостроения.

Если теннисистка хочет ослабить давление на себя, вероятно, лучший способ сделать это — не появляться в социальных сетях с самого начала турнира.

У всех игроков есть множество вещей, которые нужно решать вне корта. Это просто часть жизни. Если эти проблемы нерешимы, то я бы посоветовала обратиться за помощью к специалистам и немного отдохнуть от спорта», — цитирует Гантухову Tennis World USA.

Напомним, Осака привлекла к себе внимание ещё на Открытом чемпионате Франции по теннису, когда отказалась проводить пресс-конференции из-за своего психического здоровья. Затем до старта «Ролан Гаррос» она заявила, что не будет давать интервью по ходу соревнований.

Организаторы подвергли её решение критике, указав на то, что общение со СМИ является прямой обязанностью Наоми. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс. Позднее Осака объявила о своём снятии с турнира. Это вызвало резонанс в теннисной общественности.