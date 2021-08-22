Пользователь «Твиттера» напомнил Звереву, что он сам использовал телефон во время игры

После победного полуфинала в Цинциннати немецкий теннисист Александр Зверев обвинил грека Стефаноса Циципаса в том, что тот использовал телефон во время туалетного перерыва. Однако один из пользователей «Твиттера» вспомнил финал ATP в Лондоне в 2019-м, в котором самого немца подозревали в использовании мобильного.

«По иронии судьбы Зверева обвинили в использовании телефона во время матча с Циципасом в 2019 году. Не удивлюсь, если они оба мошенники», — написал пользователь под ником Qidow в своём «твиттере».

Журналист Бен Ротенберг тогда опубликовал видео с этим моментом, которое и породило много вопросов к Звереву.

Публикация доступна в «твиттере» Бена Ротенберга.

Правила ATP и ITF запрещают использование электронных устройств во время игры, если это не разрешено руководителем турнира, чтобы предотвратить любое тренерство на корте.