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Эшли Барти установила личный рекорд по числу титулов за один сезон

Эшли Барти установила личный рекорд по числу титулов за один сезон
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Австралийская теннисистка Эшли Барти выиграла турнир в Цинциннати, что позволило ей установить личный рекорд по числу титулов под эгидой WTA за один сезон. В финальной встрече она оказалась сильнее Хиль Белен Тайхман из Швейцарии.

Ранее первая ракетка мира победила в Штутгарте, Майами и Мельбурне, а также стала обладательницей Уимблдона.

В 2019-м Эшли Барти за весь сезон одержала победу на четырёх турнирах: в Майами, Шэньчжэне, Бирмингеме и на «Ролан Гаррос». Всего же на счету австралийки 13 титулов под эгидой WTA.

Призовой фонд соревнований составил $ 2 114 989. Всего участие в турнире приняли 56 спортсменок. Среди них — 4 россиянки. Вероника Кудерметова — единственная из них, кому удалось выйти во второй круг, где она уступила Петре Квитовой из Чехии.

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