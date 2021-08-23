Зверев обыграл Рублёва в финале «Мастерса» в Цинциннати

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл Андрея Рублёва в финальном матче «Мастерса» в Цинциннати со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 59 минут. Это самая быстрая победа в истории финалов турнира.
На счету Зверева 6 подач навылет, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Рублёв сделал 11 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт.
Для Зверева это уже четвёртая победа на турнирах в этом году. Ранее Александр побеждал в Акапулько (Мексика), Мадриде (Испания) и на Олимпийских играх в Токио.
Рублёв в 2021-м завоевал один титул. В марте россиянин одержал победу в Роттердаме (Нидерланды).
Участие в турнире в Цинциннати приняли 56 спортсменов. Призовой фонд составил $ 3 028 140.
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