Зверев обыграл Рублёва в финале «Мастерса» в Цинциннати

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл Андрея Рублёва в финальном матче «Мастерса» в Цинциннати со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 59 минут. Это самая быстрая победа в истории финалов турнира.

На счету Зверева 6 подач навылет, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Рублёв сделал 11 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт.

Для Зверева это уже четвёртая победа на турнирах в этом году. Ранее Александр побеждал в Акапулько (Мексика), Мадриде (Испания) и на Олимпийских играх в Токио.

Рублёв в 2021-м завоевал один титул. В марте россиянин одержал победу в Роттердаме (Нидерланды).

Участие в турнире в Цинциннати приняли 56 спортсменов. Призовой фонд составил $ 3 028 140.