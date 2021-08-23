Рублёв — о проигрыше Звереву в финале в Цинциннати: всё дело в психологической стороне

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в финале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) от немца Александра Зверева со счётом 2:6, 3:6.

«Может быть, нужно выиграть хотя бы один раз, чтобы найти ключи. Когда ты проигрываешь матч за матчем, сделать это становится нелегко. Видно, что то, как я проиграл Звереву несколько раз, кажется каким-то нереальным, слишком простой победой, счёт намного разгромнее, и матч намного проще для Александра, чем должен быть.



Мы с ним играем на тренировках, и это всегда упорные сеты. Мы играем на одном уровне. А потом, когда ты выходишь на матч и проигрываешь, как сегодня, становится понятно, что это психология. Дело не в игре. Всё дело в ментальной стороне, которая позволяет найти ключ к тому, как вести себя на таких матчах. Потому что игра у меня есть, так что дело не в ней.

В сегодняшнем матче ключом стало то, что я в самом начале не удержал свою подачу. Когда ты чувствуешь себя немного подавленным из-за того, что соперник так хорошо подаёт, сломить его будет очень сложно. Даже если он совершает некоторые ошибки, у него всё равно есть преимущество. К тому же он сейчас очень уверен в себе после Олимпийских игр, выиграв здесь несколько отличных матчей", — приводит слова Рублёва АТР.

Продолжительность встречи составила 59 минут. Это самая быстрая победа в истории финалов турнира. Рублёв сыграл со Зверевым пятый раз и не взял у него ни одного сета.

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