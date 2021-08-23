Александр Зверев: у меня впереди ещё много работы, нужно найти свой ритм в Нью-Йорке

Немецкий теннисист Александр Зверев после победы на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США) поделился ожиданиями от Открытого чемпионата США.



«Открытый чемпионат США — это неделя, которую все с нетерпением ждут. Я думаю, что Новак Джокович вернётся. Он, очевидно, тоже будет фаворитом. Но я думаю, что другие ребята будут в отличной форме. Я с нетерпением жду этой недели. Посмотрим, как всё пойдёт. Но впереди ещё одна неделя. У меня ещё много работы впереди. Мне тоже нужно найти свой ритм в Нью-Йорке.

Думаю, что Джокович всё ещё фаворит. Он будет играть там в невероятный теннис. Он будет свежим, но есть и другие ребята, которые находятся в очень хорошей форме. Рублёв в очень хорошей форме, Медведев, Циципас, все эти ребята играют в отличный теннис.



Это определённо будет интересный Открытый чемпионат США. Я жду его, потому что знаю, на каком месте я нахожусь, как играю, и надеюсь, смогу продолжить работу и играть ещё лучше в Нью-Йорке", — приводит слова Зверева АТР.