Ник Кирьос — о снятии с турнира в Уинстон-Сейлеме: риск не стоил того, чтобы играть

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал своё снятие с турнира в Уинстон-Сейлеме (США) из-за травмы левого колена. В матче первого круга он должен был сыграть с британцем Энди Марреем, получившим уайлд-кард от организаторов.



«Я был во Флориде, где проходил реабилитацию и подготовку, и приехал в Уинстон-Сейлем, воодушевлённый возможностью поиграть здесь. Мне нравится это соревнование, оно действительно отличное. Сыграть с Энди Марреем, одним из моих хороших друзей и теннисной иконой, было бы потрясающе, но, очевидно, я должен заботиться о своём теле.

Я просто не чувствовал, что риск стоит того, чтобы играть сегодня. Я должен быть более осторожен, продолжать реабилитацию, продолжать тренировки. Моё выступление на соревнованиях теперь стало редкостью, и чтобы кто-то вроде Энди прошёл через то, через что он прошёл, и вернулся в тур… Я думаю, наш матч был очень раскручен. Я был явно взбудоражен возможностью сыграть с ним. Но мне просто нужно немного больше времени. Как профессиональный спортсмен, выступающий в туре, я хочу заботиться о своём теле, я хочу делать это правильно», приводит слова Кирьоса АТР.