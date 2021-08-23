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Даниил Медведев остался на третьем месте в обновлённой Чемпионской гонке ATP

Даниил Медведев остался на третьем месте в обновлённой Чемпионской гонке ATP
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Российский теннисист Даниил Медведев остался на третьем месте в обновлённой версии Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), опубликованной на сайте АТР.

Победа над россиянином Андреем Рублёвым в финале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) со счётом 6:2, 6:3 позволила представителю Германии Александру Звереву подняться на четвёртое место. Андрей Рублёв, несмотря на проигрыш, сохранил пятую позицию, итальянец Маттео Берреттини опустился на шестую строчку.

Чемпионская гонка АТР, версия от 23 августа:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 7170 очков,
2 (2). Стефанос Циципас (Греция) – 5380,
3 (3). Даниил Медведев (Россия) – 4380,
4 (6). Александр Зверев (Германия) – 4195,
5 (5). Андрей Рублёв (Россия) – 3940,
6 (4). Маттео Берреттини (Италия) – 3595,
7 (7). Рафаэль Надаль (Испания) – 2985,
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) – 2630.
9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) – 2460,
10 (10). Янник Синнер (Италия) – 2075,
11 (11). Аслан Карацев (Россия) – 1805,
...25 (27). Карен Хачанов (Россия) – 1120.

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