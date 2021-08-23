Анастасия Павлюченкова поднялась на 15-ю строчку в рейтинге WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась на 15-е место в обновлённой версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованного на сайте WTA.
Белоруска Арина Соболенко опередила Наоми Осаку из Японии и стала второй ракеткой мира. Другая белорусская теннисистка Виктория Азаренко опустилась на шесть позиций и теперь занимает 19-ю строчку. Представительница Чехии Барбора Крейчикова обошла испанку Гарбинье Мугурусу и поднялась на девятое место.
Рейтинг WTA от 23 августа:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 10 185 очков,
2 (3). Арина Соболенко (Беларусь) – 7010,
3 (2). Наоми Осака (Япония) – 6666,
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5530,
5 (5). София Кенин (США) – 5030,
6 (6). Элина Свитолина (Украина) – 5030,
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 4537,
8 (8). Ига Свёнтек (Польша) – 4461,
9 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) – 4273,
10 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4210,
...15 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 3 420.
19 (13) Виктория Азаренко (Беларусь) – 3160,
20 (19) Елена Рыбакина (Казахстан) – 3083,
...27 (26). Дарья Касаткина (Россия) – 2 335,
...31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) – 2 040,
...34 (34). Екатерина Александрова (Россия) – 1 866,
...52 (51). Людмила Самсонова (Россия) – 1 391,
...78 (80). Светлана Кузнецова (Россия) – 1 004,
...83 (81). Анна Блинкова (Россия) – 954,
...88 (89). Варвара Грачёва (Россия) – 896,
89 (87). Анастасия Потапова (Россия) – 895.
Полный рейтинг можно посмотреть на «Чемпионате».
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